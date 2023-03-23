МК: фигуристу Костомарову провели еще одну операцию

Как пишет MK.RU, ссылаясь на свои источники в медицинских кругах, на этот раз спортсмену ампутировали пальцы левой руки.

Источник уточнил, что обойтись без операции было невозможно, так как начался процесс гангрены.

Чтобы избежать ее распространение на всю кисть, пришлось ампутировать пальцы. Но и это еще гарантирует окончательного решения проблемы. Если процесс не остановится, то медики могут принять решение об ампутации всей левой кисти.

Издание пишет, что Роману Костомарову врачи вводят большие дозы обезболивающих и седативных препаратов, поэтому он в сознание приходит лишь периодически.

При этом он уже ест самостоятельно с помощью родственников или медперсонала.