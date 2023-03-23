Экс-разведчик Риттер: США замалчивают высокую токсичность снарядов с обедненным ураном

По мнению офицера разведки морской пехоты США в отставке Скотта Риттера, Соединенные Штаты скрывают настоящие сведения о высокой токсичности урановых боеприпасов.

Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала US Tour of Duty.

Риттер отметил, что понимает, почему российская сторона так раздражена из-за намерений Запада передать Украине снаряды с урановым зарядом.

По его словам, при взрыве снаряда происходит заражение местности. При попадании в организм человека, токсичные вещества вызывают отравление и другие серьезные последствия для здоровья.

В Вашингтоне знают о высокой токсичности подобного оружия, но замалчивают этот факт, так как оно эффективно в бою и не дорогое в производстве, считает Скотт Риттер.