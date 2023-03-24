AFP: На протесты в Париже 23 марта вышли более 800 тысяч человек

Центром протестов во Франции уже традиционно стала столица государства - Париж.

Как сообщает информационное агентство AFP, на протесты против пенсионной реформы, повышающей пенсионный возраст, 23 марта лишь в одном Париже вышли более 800 тысяч человек. По всей Франции, по информации правоохранительных органов, за вчерашний день на улицы вышли более миллиона человек.

При этом отмечается, что 22 марта на улицы страны вышли вдвое меньше людей. С момента начала акций протеста пострадали 149 сотрудников полиции, а только за 23 марта по всей стране задержали более 200 человек.

Протесты продолжают становиться все более агрессивными. Раньше люди могли вступить в стычку с сотрудниками правоохранительных органов, либо же поджечь автомобили. Теперь же в городе Бордо люди подожгли здание мэрии.