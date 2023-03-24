Байден во время речи перепутал своих советников с преступниками

Джо Байден продолжает "радовать" пользователей интернете своими выступлениями.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выступал с речью и затронул тему закона, регулирующего свободную продажу огнестрельного оружия.

Он резко заявил, что этот закон не позволит оружию попасть в руки...советников по внутренней политике. Затем Белый дом выпустил расшифровку выступления, гдЕ советникоВ заменили на преступников.

"На мероприятии в Белом доме президент США напомнил о принятых прошлым летом мерах о безопасном обращении с оружием, которые не позволят ему попасть в руки «советников по внутренней политике» (domestic political advisors). Белый дом в расшифровке уточнил, что речь идет об «осужденных за домашнее насилие» (convicted domestic abusers)", - пишет РИА.