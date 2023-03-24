The Daily Telegraph: Ни один пилот Израиля не согласился везти Нетаньяху в Великобританию

Премьер-министр Израиля задержал свой визит в Соединенное Королевство по необычной причине.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по необычной причине отложил свой визит в Великобританию. Дело в том, что ни один пилот не согласился везти его туда.

Правительство Израиля попросту не смогло найти пилота из-за массовых акций протеста и забастовок в стране, которые вызваны несогласием народа с судебной реформой.

Отмечается, что подобная ситуация уже случалась в начале марта, когда Нетаньяху задержал свой визит в Рим.