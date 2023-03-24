Блинкен заявил о готовности США вести диалог с Россией для заключения мира в Украине

США готовы вести с Российской Федерацией диалог по ситуации в Украине, заявил Блинкен.

Глава Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен прокомментировал конфликт на территории Украины. Он заявил, что Вашингтон готов вести диалог с Москвой для урегулирования ситуации мирным путем.

При этом Блинкен обвинил Россию в том, что она не готова к значимым дипломатическим шагам для мирного решения ситуации. По словам Блинкена, мирное соглашение должно быть справедливым.

"Если бы мы увидели какие-либо признаки того, что Россия настроена и готова к значимому дипломатическому взаимодействию для прекращения этой агрессии, мы бы ухватились за это. К сожалению, к настоящему времени мы не видели таких признаков", - заявил он.