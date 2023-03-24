Блинкен обвинил Россию в нежелании договариваться о мире в Украине

США считают, что Россия пока не готова идти на диалог по мирному решению конфликта в Украине.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил о готовности Вашингтона к контактам с Российской Федерацией для ускорения решения конфликта в Украине.

Блинкен призвал все стороны конфликта к заключению справедливого мирного соглашения. При этом он считает, что российская сторона не проявляет желания к дипломатическим решением для урегулирования ситуации.

По словам Блинкена, Соединенные Штаты "ухватились бы" за стремление Москвы к миру, если бы такое было замечено.