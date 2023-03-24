В США предложили расчленить Украину между Россией и Польшей

Украина в последствии может быть разделена между Российской Федерацией и Польшей.

После окончания боевых действий на территории Украины страна проиграет и, в итоге будет расчленена с линией разделения по реке Днепр. Такое мнение выразил американский политический деятель Дэвид Голдман.

По словам Голдмана, даже той техники и боеприпасов, которые Запад передает Вооруженным силам Украины, не хватит для того, чтобы одержать победу над Россией на поле боя.&

Голдман заявил, что после поражения Украины ее восточная часть будет находиться в руках России, а западные земли страны отойдут к Польше.