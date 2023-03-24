Выступление Зеленского на саммите ЕС привело к скандалу
2023-03-24 07:19
Президент Украины Владимир Зеленский выступил очередном на форуме Европейского Союза
Украинский президент выступил с речью на саммите стран Европейского Союза, сообщает Europe Diplomatic. Отмечается, что выступление Зеленского получилось крайне эмоциональным.
Зеленский заявил, что если Европа не усилит свою поддержку Украины, то поставлять оружие в скором времени уже будет некому.
Из-за того, что Зеленский был очень груб, экспрессивен и резок в своих высказываниях, они и не были преданы широкой огласке.
“То есть он поставил вопрос ребром, он был очень дерзким, очень эмоциональным, и из-за этого его слова не были нигде опубликованы”, — говорится в сообщении источника.
Опубликовано: Николай Скира