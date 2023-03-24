Выступление Зеленского на саммите ЕС привело к скандалу

Президент Украины Владимир Зеленский выступил очередном на форуме Европейского Союза

Украинский президент выступил с речью на саммите стран Европейского Союза, сообщает Europe Diplomatic. Отмечается, что выступление Зеленского получилось крайне эмоциональным.

Зеленский заявил, что если Европа не усилит свою поддержку Украины, то поставлять оружие в скором времени уже будет некому.

Из-за того, что Зеленский был очень груб, экспрессивен и резок в своих высказываниях, они и не были преданы широкой огласке.

“То есть он поставил вопрос ребром, он был очень дерзким, очень эмоциональным, и из-за этого его слова не были нигде опубликованы”, — говорится в сообщении источника.