Shaman ответил Галкину на его шутку про суд в Гааге
2023-03-24 09:45
Ярослав Дронов, известный как Shaman, воспринял шутку Максима Галкина в свой адрес как внимание к собственному творчеству.
Shaman не оставил без внимания юмор Максима Галкина в свой адрес на одном из концертов юмориста в США.
Сатирик высмеял композицию исполнителя "Встанем", заявив, что в суде Гааги артист будет петь "Сядем".
Ярослав Дронов убежден, что такое внимание к его творчеству отличный показатель, ведь его песни никого не оставляют равнодушными.
Обращение к себе звезда сцены назвал фанатизмом, который, по мнению Дронова, бывает очень разным.
Опубликовано: Наталья Гончарова