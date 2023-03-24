Shaman ответил Галкину на его шутку про суд в Гааге

Ярослав Дронов, известный как Shaman, воспринял шутку Максима Галкина в свой адрес как внимание к собственному творчеству.

Shaman не оставил без внимания юмор Максима Галкина в свой адрес на одном из концертов юмориста в США.

Сатирик высмеял композицию исполнителя "Встанем", заявив, что в суде Гааги артист будет петь "Сядем".

Ярослав Дронов убежден, что такое внимание к его творчеству отличный показатель, ведь его песни никого не оставляют равнодушными.

Обращение к себе звезда сцены назвал фанатизмом, который, по мнению Дронова, бывает очень разным.