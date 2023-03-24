Кандидат в президенты Турции Перинчек признал Крым частью России

Кандидат на пост президента Турецкой Республики Догу Перинчек в беседе с «РИА Новости» признал Крым частью России.

Кроме того, председатель партии «Родина» Перинчек, признал, что республики Донбасса, а также Запорожская и Херсонские области являются полноправными субъектами Российской Федерации.

«Там я решительно подчеркнул, что Крым является частью территории Российской Федерации. Партия “Родина” заявила, что признает новые республики», — сказал претендент на пост президента Турции, вспоминая о выступлении на открытии конференции по интеграции Азербайджана в Евразию, проходившей в Баку.