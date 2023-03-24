Рита Полстер в фильме «За спичками», для 1979 года это было чересчур
Люди, которые смотрели эту картину в советском союзе, скорей всего, даже и не подозревают, что Рита Полстер в ней раздевалась.
Сцену из бани в советском прокате вырезали, а вот зарубежные зрители могли без проблем ее наблюдать.
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Светлана Светличная — «Бриллиантовая рука», 1968 год.
В этой комедии Гайдай повторил прием с раздеванием в третий раз. Героиня оголяется перед аудиторией, которая не способна оценить ее красоту.
В этот раз эта доля выпала на примерного семьянина Семена Семеныча Горбункова. Герой смущается, стесняется и начинает паниковать.
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Ирина Феофанова — «Частный детектив, или Операция «Кооперация», 1989 год.
Гайдай снимал картину в разгар перестройки, поэтому многое из того, что ранее ему не позволяли, стало доступном.
Именно поэтому героиня Ирины Феофановой предстает перед зрителями практически обнаженной.
Данную сцену в этот раз даже не вырезали из советского проката.
НО:
Жена Гайдая — Нина Гребешкова — всегда говорила, что ее муж был стеснительным и примерным семьянином.
Ему было неловко смотреть на других женщин, а уж тем более пытаться заговаривать с ними.
Для своих работ режиссер перебарывал себя и просил главных советских актрис оголиться в кадре. Рассказываем зачем и как он это делал.
Опубликовано: Антон Райт