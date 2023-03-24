Рита Полстер в фильме «За спичками», для 1979 года это было чересчур

В этот раз эта доля выпала на примерного семьянина Семена Семеныча Горбункова. Герой смущается, стесняется и начинает паниковать.

В этой комедии Гайдай повторил прием с раздеванием в третий раз. Героиня оголяется перед аудиторией, которая не способна оценить ее красоту.

Ирина Феофанова — «Частный детектив, или Операция «Кооперация», 1989 год.

Гайдай снимал картину в разгар перестройки, поэтому многое из того, что ранее ему не позволяли, стало доступном.

Именно поэтому героиня Ирины Феофановой предстает перед зрителями практически обнаженной.

Данную сцену в этот раз даже не вырезали из советского проката.

НО:

Жена Гайдая — Нина Гребешкова — всегда говорила, что ее муж был стеснительным и примерным семьянином.

Ему было неловко смотреть на других женщин, а уж тем более пытаться заговаривать с ними.

Для своих работ режиссер перебарывал себя и просил главных советских актрис оголиться в кадре. Рассказываем зачем и как он это делал.