Поплавская осудила Акиньшину и Козловского за отъезд из России

Актриса и ведущая Яна Поплавская призналась, что не знала, что РФ покинули популярные актеры Данила Козловский и Оксана Акиньшина. Узнав об этом, артистка была шокирована.

Яна Поплавская недоумевает, что еще надо было таким актерам, как Оксана Акиньшина и Данила Козловский, почему те уехали из родного государства.

По словам звезды экрана, имена коллег звучали из каждого утюга, их любили соотечественники, всячески поддерживала страна.

Поплавская заявила, что, когда отворачиваются от родины такие люди, особенно обидно.

Артистка убеждена, что таким образом знаменитости показали свое неуважение к соотечественникам, которые толпами посещали в кинотеатрах фильмы с их участием.