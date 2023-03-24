Поплавская осудила Акиньшину и Козловского за отъезд из России
Актриса и ведущая Яна Поплавская призналась, что не знала, что РФ покинули популярные актеры Данила Козловский и Оксана Акиньшина. Узнав об этом, артистка была шокирована.
Яна Поплавская недоумевает, что еще надо было таким актерам, как Оксана Акиньшина и Данила Козловский, почему те уехали из родного государства.
По словам звезды экрана, имена коллег звучали из каждого утюга, их любили соотечественники, всячески поддерживала страна.
Поплавская заявила, что, когда отворачиваются от родины такие люди, особенно обидно.
Артистка убеждена, что таким образом знаменитости показали свое неуважение к соотечественникам, которые толпами посещали в кинотеатрах фильмы с их участием.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
-
-
-
-
Тарас Медведев
Немецкий производитель оружия Heckler & Koch увеличил прибыль на 132 %
Производитель оружия Heckler & Koch заработал в 2022 году больше, чем когда-либо и его чистая прибыль увеличилась на 132% до 50,6 млн евро, заявил в пятницу в Оберндорфе генеральный директор Йенс Бодо Кох.Подробнее...
-
-