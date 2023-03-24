«Страна.ua»: в Одесской области 24 марта объявлена воздушная тревога

2023-03-24 11:21

Украинское интернет-издание «Страна.ua» сообщило, что в пятницу до полудня, 24 марта, в Одесской области объявлена воздушная тревога.

Обозреватели «Страна.ua» утверждают, что сигнал оповещения гражданской обороны «Воздушная тревога» звучит в Одесской области из-за непосредственной ракетной угрозы.

Местных жителей просят направиться в укрытие.

Невзирая на объявленную в Одесской области воздушную тревогу, на данный момент официальной информации о «прилётах» по элементам военной инфраструктуры Украины, предприятиям оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающим их объектам энергетики нет.