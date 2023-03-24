«Страна.ua»: в Одесской области 24 марта объявлена воздушная тревога
Украинское интернет-издание «Страна.ua» сообщило, что в пятницу до полудня, 24 марта, в Одесской области объявлена воздушная тревога.
Обозреватели «Страна.ua» утверждают, что сигнал оповещения гражданской обороны «Воздушная тревога» звучит в Одесской области из-за непосредственной ракетной угрозы.
Местных жителей просят направиться в укрытие.
Невзирая на объявленную в Одесской области воздушную тревогу, на данный момент официальной информации о «прилётах» по элементам военной инфраструктуры Украины, предприятиям оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающим их объектам энергетики нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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