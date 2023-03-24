«Страна.ua»: в Одесской области 24 марта объявлена воздушная тревога

Немецкий производитель оружия Heckler & Koch увеличил прибыль на 132 %

Производитель оружия Heckler & Koch заработал в 2022 году больше, чем когда-либо и его чистая прибыль увеличилась на 132% до 50,6 млн евро, заявил в пятницу в Оберндорфе генеральный директор Йенс Бодо Кох.

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