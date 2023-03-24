Подоляк: переговоры Зеленского с Си Цзиньпином сложно организовать
Михаил Подоляк рассказал о появлении сложностей в организации украинско-китайских переговоров на высшем уровне.
Днём 24 марта советник Зеленского Михаил Подоляк пообщался с украинскими журналистами, сообщив им о том, что офис президента занимается организацией телефонных переговоров между лидером Украины и главой Китайской Народной республики Си Цзиньпином. Подоляк признаёт, что инициатива по проведению данных переговоров исходит от Киева.
Вместе с тем Михаил Подоляк отметил, что в настоящий момент существуют некоторые сложности в организации беседы между Владимиром Зеленским и Си Цзиньпином, поскольку правительство Китая не до конца определилось в своей позиции относительно происходящего на Украине.
По словам Подоляка, сейчас администрация Пекина пытается сделать выбор между становлением посредником в российско-украинских переговорах и полным игнорированием боевых действий в Украине.Советник Зеленского уверен, что подобная дилемма обусловлена тесным сотрудничеством КНР с Россией.
Характерно, что ранее журналисты американской газеты The Wall Street Journal опубликовали сведения о том, что Си Цзиньпин намеревается поучаствовать в переговорах с Зеленским после того, как вернётся из Москвы, где состоялась его встреча с Владимиром Путиным. Ожидается, что господин Си и Владимир Зеленский побеседуют в формате видеосвязи.
К текущему моменту известно, что Си Цзиньпин уже прилетел в Китай из России, однако его переговоры с Зеленским до сих пор не прошли, в то время как сведения об их подготовке перестали распространяться в глобальной сети.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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