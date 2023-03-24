Никита Хрущёв обожал кукурузу и как она почти обанкротила СССР

В 1949 году в УССР засуху перенесла только кукуруза и это Хрущев помнил. Побывав в США Никита Сергеевич видел, как в американцы и мексиканцы отлично себя чувствовали и не нуждались в мясе и молоке.

Он был уверен, что именно кукуруза тому способствует и это позволит обогнать по показателям производства молока, мяса и хлеба американцев.

Следом была отправлена делегация в США для изучения вопросы. Ученые доказывали, что держится именно на кукурузе. После Хрущев лично общался с богатейшим фермером Розуэллом Гарстом. Визит только укрепил веру в то, что кукуруза спасет СССР.

Начиная с конца пятидесятых под кукурузу выделили огромные площади на Северном Кавказе, Украине и в Молдавии. Семена купили у того же Гарста за золото.

С каждым годом площадь посевов увеличилась, а пропаганда крепла. Вот только если на юге культура чувствовала себя отлично, на севере не росла. Гарст убеждал, что на севере просто нужно иначе выращивать культуру.

Проблема заключалась в том, что из-за кукурузы поля с хлебом сократили. К шестьдесят второму году весь урожая в Нечерноземье погиб. Если стебли сгодились на корм животным, то люди перешли на хлебные карточки и получали норму.

Климат для культуры не везде подходил, нормальных специалистов по селекции было мало. Вот только этого Хрущев не желал слышать. Через год ситуация была хуже. В магазинах не было хлеба, муки, макаронных изделий даже манки.