Бузову перепутали с Волочковой из-за фото из бани

Исполнительница рассказала, что на одном из концертов фанат разбил ей губу. Возможно, поэтому она начала усердно пользоваться услугами косметологов — лицо артистки изменилось настолько, что поклонники сравнили ее с Леонидом Брежневым.

В довесок под пикантными снимками из бани певицу начали путать с Анастасией Волочковой.

«Подумала, что это Волочкова в бочке своей опять, с елками», «Брежнев отдыхает», — писали фолловеры.

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Российская певица и телеведущая Ольга Бузова ответила на критику ее бровей со словами «зубной щеткой их оттереть?».

Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).