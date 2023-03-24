Песков: в Кремле никто не поседел за время поездки Путина в Мариуполь

Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о волнении представителей Кремля во время визита Владимира Путина в Мариуполь, который состоялся накануне.

24 марта глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков пообщался с отечественными журналистами, которые поинтересовались о том, переживали ли сотрудники российского государственного аппарата во время недавней поездки Владимира Путина в Мариуполь. По словам Пескова, во время визита президента России в ДНР в Кремле "никто не поседел".

При этом Дмитрий Песков отмечает, что Владимир Путин круглосуточно принимает участие в программе по развитию новых российских регионов, частью которых Мариуполь является. Песков утверждает, что Путин лично принял решение посетить Мариуполь для осуществления контроля за его восстановлением.

Известно, что Владимир Путин прибыл на территорию республик Донбасса рано утром 19 марта, откуда на вертолёте прилетел в Мариуполь, далее передвигаясь по городу на автомобиле. В пресс-службе Кремля подчёркивают, что периодически Путин лично вёл машину, поскольку любит управлять автотранспортом.

Уже прибыв в Мариуполь, Владимир Путин посетил местный жилой комплекс, который был возведён лишь недавно, и встретился с его новыми жильцами. Большинство из жителей данной постройки были крайне удивлены, увидев российского президента у себя во дворе, не упустив возможности с ним пообщаться.

Характерно, что позднее местные жители пригласили Путина подняться в одну из квартир комплекса в качестве гостя, и президент России воспользовался приглашением.