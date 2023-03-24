Конституционный суд Испании полностью поддерживает закон об эвтаназии

Конституционный суд Испании (КС) полностью одобрил закон об эвтаназии, один из главных проектов прогрессивного коалиционного правительства во главе с социалистом Педро Санчесом.

Эвтаназия, регулируемая в Испании законом, которому в прошлую субботу исполнилось два года, может быть запрошена людьми, страдающими от "серьезной и неизлечимой болезни" или "серьезного, хронического и инвалидного состояния", которое влияет на автономию и вызывает "постоянные и невыносимые физические или психологические страдания".



Юридические источники сообщили EFE в среду, что Конституционный суд большинством голосов отклонил апелляцию, поданную крайне правой партией Vox, при девяти голосах в поддержку закона и двух против от консервативных судей.



Таким образом, КС в полном составе утвердил доклад прогрессивного магистрата Рамона Саеса, который одобрил закон в целом, не подвергая сомнению ни одно предписание, подчеркнув, что он "гарантирует право на самоопределение личности, не оставляя жизнь без защиты".



Таким образом, суд разрешил апелляцию Vox, и теперь эта доктрина будет применена к апелляции, поданной консервативной Народной партией (PP) после апелляции ультраправых.