Медведев допустил продвижение армии России до Киева и Львова

Дмитрий Медведев уверен, что российские войска смогут дойти до украинской столицы, если в этом будет необходимость.

24 марта, в пятницу, экс-президент России Дмитрий Медведев пообщался с российскими журналистами, которые поинтересовались, может ли быть расширена зона проведения специальной военной операции в Украине. По мнению Медведева, в вопросе СВО нельзя исключать никакие варианты развития событий.

Дмитрий Медведев уверен, что группировка российских Вооружённых сил сможет продвинуться до Киева и Львова в случае, если подобная необходимость возникнет и такое решение будет принято Верховным главнокомандующим в лице Владимира Путина. Политик подчеркнул, что продвижение к Киеву может понадобиться для полной ликвидации "заразы" в Украине.

Также Медведев призвал сотрудников СМИ не рассуждать на тему сроков окончания спецоперации, подчеркнув, что подобные рассуждения являются прерогативой Путина и Министерства обороны России, сотрудники которого вместе с российским лидером способны объективно оценивать положение на фронте.

Известно, что накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично наградил российских лётчиков, которые перехватили американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper над Чёрным морем при его попытке вторгнуться в зону проведения СВО. Пилот российского истребителя Су-27 отметил, что он и его товарищ не применяли оружие для перехвата дрона.

Примечательно, что после церемонии награждения Шойгу дал интервью отечественным журналистам, которые задали вопрос о том, когда Россия и Украина подпишут мирное соглашение. Получив подобный вопрос, Сергей Шойгу предпочёл удалиться без ответа.