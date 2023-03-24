Песков: Казахстан ограничит параллельный импорт в РФ под давлением Запада

Дмитрий Песков объяснил решение правительства Казахстана способствовать ограничению поставок товаров в Россию по программе параллельного импорта.

Новостное агентство Eurasianet со ссылкой на высокопоставленного казахстанского чиновника сообщило, что с 1 марта правительство Казахстана запустит в действие систему, которая будет осуществлять мониторинг вывозимых и ввозимых в строну товаров. По словам политика, данная система будет препятствовать поставке подсанкционной продукции в Россию.

Чиновник объяснил, что администрация Астаны не планирует примыкать к антироссийским санкциям государств коллективного Запада, однако Казахстан в то же время не желает быть плацдармом для обхода санкционных миер западных держав, введённых в отношении Москвы после начала спецоперации в Украине.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что казахстанское правительство остаётся союзником России и не намерено присоединяться к коллективным санкциям в отношении Кремля, а решение ограничить российскую программу параллельного импорта обусловлено сильным давлением западного истеблишмента на Астану.

В то же время Песков признаёт, что сложившаяся ситуация нуждается в пристальной оценке как с российской, так и с казахстанской стороны, поскольку нежелание Казахстана поставлять попавшие под санкции товары в Россию может существенно навредить отношениям между двумя странами.

Вместе с тем Дмитрий Песков подчёркивает, что правительство России дорожит отношениями с Республикой Казахстан и желает избежать их дестабилизации.