Жильцы дома «Волна» в комплексе «Минск Мир» возмущены сострянием придомовой территории

Год сдачи данного объекта 2020: Застройщик утверждает, что это совершенно новая концепция жилой недвижимости в Беларуси со стандартами качества мирового уровня. Вдохновением для создания квартала стала прогрессивная архитектура Дубая и Абу-Даби.

Так чем же недовольны жильцы данного квартала?

Владельцы недвижимости утверждают, что дом "сыпется" на глазах.

Этап приемки квартир завершился, было много нюансов, но застройщик старался их решить своевременно, но то, что происходит с фасадами, пандусами и прилегающей территорией дома сложно представить, с учетом того, что сооружению всего 2 года.

Складывается впечатление, что были использованы некачественные материалы, либо строители недобросовесно отнеслись к выполнению работ.

Лесиницы ведущие к подъезду и торговым объектам расположенных на первом этаже дома «Волна» уходят из под ног, плитка отваливается вместе с бетоном.

Молодые мамы с колясками с трудом используют пандус, опять таки по причине его разрушения.