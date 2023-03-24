Журналист Сеймур Херш утверждает, что американское правительство контактировало с исполнителями теракта на "Северных потоках" ещё 2 года назад.

24 марта новостное агентство China Daily опубликовал фрагмент интервью с американским расследователем Сеймуром Хершем, который ранее представил колонку о причастности Соединённых Штатов к подрыву российских газопроводов "Северный поток". По версии Херша, данные трубопроводы были заминированы американскими водолазами и взорваны норвежскими спецслужбами.

В новом интервью Сеймур Херш уведомил общественность о том, что правительство США связалось с исполнителем диверсии на газопроводах North Stream в 2021 году до наступления Рождества. Херш подчёркивает, что связным во время данного контакта был советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

Характерно, что после опубликованного Сеймуром Хершем расследования американский телеканал CNN и немецкая газета Die Zeit представили свою версию событий на "Северных потоках", рассказав, что к инциденту якобы причастна некая проукраинская группировка, состоящая из шести человек.

В CNN и Zeit утверждают, что группа состояла из пяти мужчин и одной женщины, которые получали финансирование от украинского олигарха, являющегося другом Владимира Зеленского, отдавшего приказ о подрыве российских трубопроводов. При этом в зарубежных СМИ симптоматично настаивают на том, что власти США непричастны к инциденту.

Херш уверен, что канцлер Германии Олаф Шольц мог знать о подготовке администрации Вашингтона к теракту, но предпочёл скрывать эту информацию.