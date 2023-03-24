AFP: компания Leroy Merlin объявила о планах продать все магазины в России

Администрация фирмы Leroy Merlin хочет прекратить ведение бизнеса на российском рынке.

В пятницу, 24 марта, журналисты французской газеты Agence France-Presse со ссылкой на руководство основанной во Франции компании Leroy Merlin уведомили, что фирма намеревается распродать весь принадлежащий ей бизнес на территории России, окончательно покинув местные рынки.

Предполагаются, что магазины Leroy Merlin в России перейдут под локальное управление и будут проданы российским предпринимателям, которые будут адаптировать деятельность компании в условиях её решения по уходу из страны.

Представители газеты AFP ссылаются на пресс-службу группы компаний ADEO, которой принадлежит фирма Leroy Merlin, занятая в сфере продажи товаров для ремонтных работ и строительства. В ADEO отмечают, что процесс передачи магазинов Leroy Merlin стартовал несколько месяцев назад после того, как руководство фирмы отказалось от инвестиций в российский бизнес.

Репортёры Agence France-Presse рассказали, что решение о продаже сети магазинов Leroy Merlin позволит сохранить почти сорок пять тысяч рабочих мест в данных заведениях после ухода компании из России. Также в журнале отметили, что сделка по купле-продаже этой фирмы уже согласована с российским правительством.

Примечательно, что ранее Владимир Путин неоднократно высказывался о зарубежных корпорациях, покинувших российские рынки из-за западных санкций, отметив, что принявшие решение об уходе из России компании понесли сильные убытки и хотели бы вернуться, однако не все их них могут это сделать.