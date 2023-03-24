Борисова пожаловалась, что сейчас ее снова атаковало биполярное расстройство

Как бы ведущая Дана Борисова не уберегалась от того, чтобы острый период не наступил, биполярное расстройство снова атаковало ее.

Несмотря на то, что Дана Борисова старается предпринимать профилактические меры, чтобы не допустить обострения биполярного расстройства, не всегда это получается.

Не так давно знаменитость лежала в клинике, где принимала специальные препараты и где ей ставили капельницы во избежание острых периодов.

К сожалению, психическое заболевание снова проявилось и мучает Борисову, в чем она призналась сама.

Звезда экрана рассказала, что фактически каждый год ее состояние ухудшается в марте и октябре, а от лекарств, что она принимает, стал наблюдаться тремор верхних конечностей.

Побочное действие препарата будет длиться до тех пор, пока больная не привыкнет к нему.