Цыганова пожаловалась, что ее унижали в шоу Суперстар

Певица Вика Цыганова рассказала об унижениях, которые ей пришлось перенести, на проекте "Суперстар".

Исполнительница Вика Цыганова не скрывает, что во время участия в проекте "Суперстар", ее номера постоянно критиковали судьи, что было унизительно.

Речь идет о программе, выходившей в эфир 2 года назад. Давая согласие на участие в шоу, Цыганова не осознавала, что ее ждет.

Виктория отметила, что особо жесткими членами жюри были Лера Кудрявцева и Сергей Соседов.

Единственное, что было хорошо в передаче, что за участие в ней платили. Артистка рассказала, что на вырученные деньги приобрела козу.