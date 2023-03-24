Цыганова пожаловалась, что ее унижали в шоу Суперстар
Певица Вика Цыганова рассказала об унижениях, которые ей пришлось перенести, на проекте "Суперстар".
Исполнительница Вика Цыганова не скрывает, что во время участия в проекте "Суперстар", ее номера постоянно критиковали судьи, что было унизительно.
Речь идет о программе, выходившей в эфир 2 года назад. Давая согласие на участие в шоу, Цыганова не осознавала, что ее ждет.
Виктория отметила, что особо жесткими членами жюри были Лера Кудрявцева и Сергей Соседов.
Единственное, что было хорошо в передаче, что за участие в ней платили. Артистка рассказала, что на вырученные деньги приобрела козу.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья Гончарова
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