В Питере прощаются с другом основателя Cream Soda Свиргунова, актером Георгием Киселевым, которому было всего 29 лет

В северной столице РФ провожают в последний путь 29-летнего друга основателя группы "Cream Soda" Дмитрия Свиргунова, актера Георгия Киселева, который умер в машине скорой помощи.

Трагедия в Ярославской области, когда пятеро друзей провалились под лед, обсуждается не первый день.

Спастись удалось только девушке, которую быстро вытащили из воды. Хотя из воды удалось извлечь двоих, парень, которым и был 29-летний актер Георгий Киселев, скончался в машине скорой помощи.

Сегодня друга основателя популярного коллектива "Cream Soda" Дмитрия Свиргунова хоронят в Санкт-Петербурге.

Известно, что тело Свиргунова удалось обнаружить водолазам, а вот тела его брата Романа и его друга так и не нашли.