Певица Несса Барретт рассказала, как целый год боролась с расстройством пищевого поведения

Звезда призналась, что это началось в средней школе, но обострилосьс переездом в Лос-Анджелес, где она начала свою музыкальную карьеру.

Певица Несса Барретт в откровенном посте в Instagram рассказала о личной борьбе с расстройством пищевого поведения, а также о своем годичном пути к выздоровлению.

Барретт призналась, что тихо боролась с анорексией, прежде чем отправиться в турне в прошлом году в поддержку своего первого альбома Young Forever.

В конечном счете, физическое и психическое давление гастролей сказалось на ней так, что вынудило певицу внести некоторые важные изменения в свою жизнь.

Единственный выход из ситуации - начать заботу о своем теле и психическом здоровье, - написала Барретт. Я так рада, что сделала для этого шаги, потому что этот тур сделал меня самой счастливой, чем когда-либо в жизни.

Путь певицы к выздоровлению был нелегким, и сейчас она хочет быть честной, рассказывая об этом поклонниками.

У меня случился рецидив расстройства пищевого поведения, и вот почти год я тяжело борюсь с анорексией, - пояснила Барретт.

Она добавила, что часто чувствовала такую слабость, что падала в обморок от недостатка пищи. Только когда певица начала воспринимать еду как подпитку, в которой она отчаянно нуждалась, чтобы быть физически готовой к выступлениям, ситуация начала меняться.

Огромная часть выздоровления заключается в том, чтобы заставить себя есть каждый день, справиться с физическими нагрузками и научиться воспринимать увеличение веса как нечто положительное.

По словам звезды, это было “чрезвычайно тяжело”.

Перед многими концертами у меня случаются срывы, потому что я беспокоюсь о том, что надеть или как я буду выглядеть на сцене, - поделилась она.

Тем не менее, Барретт не собирается отказываться от себя. Вместо этого она чувствует благодарность за то, как далеко она продвинулась и как много значила для нее поддержка поклонников во время выздоровления.

Каждый день в этом туре я пыталась убедить себя, насколько важнее эта музыка и все вы, ребята, чем то, что я чувствую в своем дурацком теле, - написал Барретт.

Пост Барретта набрал более 607 000 лайков с момента его первого опубликования. И, судя по комментариям, это находит глубокий отклик у многих ее поклонников.

Многие люди также начали делиться похожими историями о себе - в том числе о том, как они, наконец, преодолели годы неупорядоченного питания.

В настоящее время у меня рецидив прямо сейчас, - признался один из комментаторов. Большое вам спасибо за честность. И за то, что я знаю, что я не одинок.

Другие комментаторы также оставляли добрые ободряющие записки, надеясь, что они каким-то образом дойдут до певицы и убедят кумира в том, что ее любят.

Впервые о своем пищевом расстройстве певица рассказала в своем новом сингле “dying on the inside”, а затем в личном эссе для NYLON. Она призналась, что это началось в средней школе, но обострилось, когда она переехала в Лос-Анджелес, чтобы начать свою музыкальную карьеру.