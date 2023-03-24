Пленила Сталина, Брежнева и Рузвельта: как лидеры СССР и США оценили Фаину Раневскую

Президент Америки Франклин Рузвельт посмотрел фильм «Мечта» с ее участием и назвал Фаину Георгиевну блестящей трагической актрисой.

Хотя Фаина Раневская всегда играла вторые роли или была занята в эпизодах, ее имя знакомо не одному поколению зрителей.

Пик ее популярности пришелся на 40-50-е годы прошлого года. Причем звезда снискала любовь не только простых зрителей, но и сильных мира сего.

В частности, ее друг, Андрей Маркович Зоркий, рассказал любопытный случай. Сталин, будучи поклонником таланта Фаины Георгиевны, на одной из своих встреч с деятелями кино заметил:

Вот товарищ Жаров хороший актер. Но наклеит усики, бакенбарды, бороду нацепит, а - все равно видно, что это Жаров. А Раневская ничего не наклеивает, и все равно всегда разная.

Присутствовавший на этой встрече Сергей Михайлович Эйзенштейн, вернувшись из Кремля, позвонил актрисе глубокой ночью, и рассказал об этой исторической оценке вождя. Потрясенная Раневская выбежала во двор, разбудила в котельной дворника и, заполучив у него водки, отметила с ним это событие.

К слову, Фаина Георгиевна была Лауреатом трех Сталинских премий.

В 1941-м году Раневская снялась в фильме "Мечта", сыграв роль обманутой женщины Розы Скороход. Она не могла и представить, что ленту покажут в США. И тем более то, что тогдашний президент Америки Франклин Рузвельт будет в восторге от ее игры.

Лидер США счел ее "блестящей трагической актрисой", а "Мечту" - "одним из великих фильмов земного шара". К сожалению, подобных образов у Фаины Георгиевны было мало.

А Леонид Ильич Брежнев, вручая в 1976-м году орден Ленина в связи с ее восьмидесятилетием, не удержался и выпалил: "Муля! Не нервируй меня!".

Актриса обиделась, заметив, что к ней так обращаются "или мальчишки или хулиганы". Смутившись, генсек сказал:

Простите, но я очень Вас люблю.

К слову, свои награды - ордена и медали - Фаина Георгиевна называла "похоронными принадлежностями".

Актриса прожила долгую жизнь. Благодарные зрители любят Раневскую до сих пор. В 1992 году энциклопедия "Кто есть кто" в Британии включила Фаину Георгиевну в десятку самых выдающихся актрис 20-го века.