Унизительно и больно: почему роды королев в Европе были публичными

В жизни женщин из монархических семей было мало приватности. Достоянием двора становился даже цикл менструации.

Королевские роды в Средние века и позже были достоянием общественности. Было важно отследить, допустим, чтобы новорожденную девочку не подменили на младенца мужского пола - такого желанного в те давние времена.

Прибавление в королевской семье также имело значение для политического расклада. Так что в процессе родов в промежность королевы заглядывали едва ли не все обитатели дворца.

А иногда роды сопровождала бурная музыка. Как, скажем, первые роды Марии-Терезии Испанской - жены французского короля Людовика XIV, которые пришлись на 1 ноября 1661 года. Когда королева почувствовала схватки, ее дворцовые покои сразу заполнились людьми.

И будущий отец, чтобы поднять настроение роженице, прямо под ее окнами организовал духовой оркестр и даже балет. Сама Терезия в этот момент кричала на родном испанском:

Я не хочу рожать, дайте же мне умереть!

К счастью, мать и дитя выжили. И это был мальчик - будущий дед следующего короля Людовика XV.

Французская королева Мария-Антуанетта также не избежала королевской повинности публично рожать. Утром 19 декабря 1778 года она позвонила в колокольчик: мол, роды начались!

Самые бойкие придворные, захотевшие посмотреть на роды, забрались даже на мебель - чтобы лучше все видеть. Толпа людей, жар от камина, спертый воздух — все это оказалось не на пользу Марии-Антуанетте.

Через 12 часов трудных родов роженица потеряла сознание, причем в большой толпе это не сразу и заметили. Горничная мадам де Кампань писала в мемуарах:

Поток ворвавшихся в покои любопытствующих был так бурен и многочислен, что стало страшно от того, что королева в этой толпе погибнет.

После родов следующие три недели Мария-Антуанетта провела в постели: у нее даже не было сил встать.

А королева Англии Мария Моденская, как свидетельствуют источники, за первые десять лет брака пережила столько же беременностей. Однако дети не выживали, либо были девочками. Но требовался наследник.

К счастью, одиннадцатая беременность закончилась родами здорового мальчика. На этих родах присутствовало 70 человек, включая послов иностранных государств. Более того - за процессом наблюдал сам король, что обычно не практиковалось.

Но протестанты остались недовольны: на родах не присутствовали представители их церкви! Дело в том, что королева родила на месяц раньше, и архиепископ Кентерберийский и иные высокопоставленные протестанты не успели вовремя приехать.

В связи с этим возникло убеждение, будто ребенка подменили, и мальчик не может стать наследником английского престола. В ответ на такие слухи король Яков II организовал нечто вроде пресс-конференции: он в октябре 1688 года созвал Тайный совет, чтобы подтвердить права сына.

Более 40 свидетелей письменно подтвердили, что действительно наблюдали за родами и бедняжка очень мучилась, но у нее на самом деле родился мальчик.

Смертность в родах тогда была чудовищной. Родить публично и выжить - вообще задача повышенной сложности. К тому же без анестезии.

Первой на анестезию согласилась королева Виктория в XIX веке, и этим шокировала общественность. Королева вдыхала хлороформ при рождении восьмого ребенка - принца Леопольда, и была в восторге от такого опыта.

С публичными родами покончила английская королева Елизавета II. До 1936 года на королевских родах должен был присутствовать министр внутренних дел (хотя под дверью, но все-таки).

Королева же отменила это правило перед рождением первенца, принца Чарльза. В итоге королевские роды в Британии наконец стали личным делом. А принцесса Диана вообще стала первой, кто родил ребенка не во дворце, а в больнице.