Будьте осторожны: как выяснилось, многоразовые бутылки в разы грязнее унитаза

Американские ученые установили, что на их поверхности более 20 миллионов бактерий, а на крышечках еще больше.

Исследование американских ученых повергло в шок миллионы граждан.

Как выяснили эксперты Ассоциации качества воды США, на поверхности бутылок обосновались около 20 миллионов бактерий!

Для наглядности специалисты сравнили этот показатель с данными количества бактерий на сиденье унитаза. Там их "всего" 500, то есть в 40 тысяч раз меньше. А в бутылках с завинчивающейся крышкой бактерий оказалось и того больше - свыше 30 миллионов.

Ученые также определили типы бактерий на многоразовых бутылках. Их два: грамотрицательные палочки (кишечная и клебсиелла) и бациллы.

Такие бактерии способны спровоцировать появление очень опасных болезней и инфекций. Эти новые данные наверняка послужат для многих сигналом к тому, чтобы пересмотреть свое отношение к многоразовым бутылкам, и не хранить их.