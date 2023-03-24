Опытный разводчик перцев рассказал о самой важной подкормке

Подкармливать перцы надо, но без фанатизма. Самое важное условие - не перебарщивать. Лучше дать меньше, превышение дозы погубит растения.

При выращивании перцев самой важной подкормкой является та, что дается в период роста рассады.

Она нужна после пикировки и проводится через неделю после процедуры. Если пикировка не нужна, тогда питание дается после появления 2-3 полноценных листков.

Рассаде перца в первое время нужны фосфор, азот, магний.

Источники удобрений: монофосфат калия (чайная ложка на 10 л воды); мочевина (столовая ложка на 10 л воды); сульфат магния (чайная ложка на 10 л воды).

Фосфор нужен для прорастания корней, азот формирует зеленую массу, магний требуется растению весь период роста.

Удобрения надо вносить не все сразу, а по очереди, с промежутком в 7-10 дней. Для каждого саженца требуется примерно 20 мл.

Перед тем как дать подкормку, почву надо полить, тогда питательные вещества будут лучше усваиваться корневой системой.