Опытный садовод рассказал, зачем вымачивать лук в соде перед посадкой

Дачный эксперт рассказал, для чего он вымачивает луковицы в растворе соды перед посадкой.

Такой метод посадки помогает повысить в дальнейшем урожай лука. Еще один плюс - не будут появляться стрелки раньше времени.

Главный смысл замачивания лука в содовом растворе в обеззараживании.

Надо выбрать луковицы одной величины, хорошо высушенные. Потом сделать содовый раствор: чайная ложка соды с холмиком на 10-литровое ведро горячей (t 60 градусов) воды.

Такое средство помогает приостанавливать гормон роста, поэтому лук не выбрасывает стрелки.

Обработка делается весной. Отобранные головки лука замачиваются в растворе на полчаса. В это время лук в ведре надо прикрыть пленкой.

Далее семенной материал хорошо высушивается, а потом уже высаживается в грунт. Если он кислый, то при посадке лунку надо посыпать пищевой содой.

Она лучше древесной золы раскисляет почву. Перед посадкой можно пролить землю содовым раствором (на литр воды 100 порошка.

Взрослый лук надо обрабатывать летом. Раствор готовится так же, как и при замачивании лука-севка.

Взрослое растение надо опрыскать раствором, когда нет яркого солнца, чтобы не вызвать ожоги. Делать это надо каждые две недели.

Содовая обработка эффективно защищает от болезней (грибок) и вредителей (тля).

При этом такая обработка не опасна для человека и самих растений.

Перед посадкой луковицы таким образом насыщаются микроэлементами и вырастают крупными и сочными. Вкус зеленых перьев лука заметно улучшается.