Ильф и Петров: мистика жизни и судьбы отцов Остапа Бендера
Илья Файнзильберг и Евгений Катаев не дожили до сорока: один умер от туберкулеза, а второй погиб на фронте в Великую Отечественную.
Авантюрно-сатирические романы «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок» Ильфа и Петрова были изданы один раз, и до времён Хрущёва не переиздавались. Но при этом произведения популярны даже спустя сто лет выхода в свет.
А что известно об их авторах? Как следует из Большой советской энциклопедии, в написанных в конце двадцатых-начале тридцатых годов прошлого века романах писатели "высмеивали пережитки прошлого в быту, а также обывателей и мелких жуликов".
При этом было отмечено, что "авторы не изображают положительных сторон советской действительности".
Как известно, перу Ильфа и Петрова также принадлежит книга очерков «Одноэтажная Америка», изданная в 1936 году. Энциклопедия уточняет, что Записные книжки” Ильфа вышли после смерти автора в 1939 году и характеризуют его "как тонкого наблюдателя".
А Петров в период Великой Отечественной написал книгу военных очерков «Фронтовой дневник». Она тоже вышла посмертно - в 1942 году. Петров также является автором сатирической пьесы «Остров мира» (написана в 1939, опубликована в 1947 году), которая разоблачает империалистов – поджигателей войны.
Писатель награждён Орденом Ленина.
Ильф и Петров - это псевдонимы. На самом деле Ильфа звали Илья Арнольдович Файнзильберг, Петрова - Евгений Петрович Катаев.
Евгений был младшим братом Валентина Катаева - популярного советского писателя. Евгений был удостоен Ордена Ленина «за выдающиеся успехи и достижения в развитии советской художественной литературы» (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 31 января 1939 года).
В числе отмеченных этой наградой был и его старший брат Валентин Катаев.
Евгений Петров отличался высокой работоспособностью. Он охотно брался за работу, даже сопряжённую с риском для жизни. В первые дни Великой Отечественной войны Петров стал фронтовым корреспондентом.
После одного из вылетов на фронт под Мурманском домой он не вернулся: погиб на 40-м году жизни.
Илья Ильф был не так обласкан вниманием страны. Он умер от туберкулёза в апреле 1937 года. Как и Петрову, в момент ухода ему было 39 лет. Многие в этом увидели некое мистическое совпадение.
Опубликовано: Светлана Гарусева