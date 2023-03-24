США ввели санкции в отношении Boeing 737, на котором летает президент РБ Лукашенко

Эксперт в деле выращивания помидоров назвала сорта, которые никогда не болеют

Дачница много лет искала томаты, которые отличаются высокой устойчивостью к болезням и хорошо плодоносят даже в условиях сурового уральского климата. Рассказываем об этих сортах.

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