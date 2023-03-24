США ввели санкции в отношении Boeing 737, на котором летает президент РБ Лукашенко

2023-03-24 21:02

В Министерстве финансов США сообщили о введении санкционных ограничений в отношении Boeing 737, на котором летает президент Беларуси Александр Лукашенко.

В соответствующем пресс-релизе ведомства говорится, что самолет для полетов за рубеж использует белорусский президент, его ближайшие родственники и приближенные лица.

По решению американского Министерства финансов самолет находится в статусе заблокированной собственности, передает РИА Новости.