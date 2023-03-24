Эксперт в деле выращивания помидоров назвала сорта, которые никогда не болеют

Дачница много лет искала томаты, которые отличаются высокой устойчивостью к болезням и хорошо плодоносят даже в условиях сурового уральского климата. Рассказываем об этих сортах.

Три лучших сорта для открытого грунта, проверенных личным опытом, которые не будут болеть до самого сбора урожая и порадуют обильным плодоношением.

Новички-огородники могут брать на заметку эти бесхлопотные помидоры с высокой урожайностью.

Веселый гном

Дает крепкую рассаду, которая не вытягивается и быстро наращивает зеленую массу. Пасынковать не надо, делать обработки об болезней тоже не нужно.

Это низкорослый штамбовый сорт высотой до 50 см. Плоды вырастают длиной до 10 см с плотной кожицей. Можно заготавливать, делать сок. Выращивается в открытом грунте.

Дрова

Дает двухкамерные плоды насыщенно красного цвета. Детерминантный сорт, менее сладкий, по сравнению с Веселым гномом. Превосходно лежат до середины декабря и дозревают.

Очень урожайный сорт и живет сам по себе, вообще не требуя к себе внимания. Поливать надо редко и умеренно, подкормки не нужны, чтобы избежать жирования.

Лучший уход за этим томатом - полное отсутствие ухода. Не боится болезней и не требует профилактических обработок.

Гном Стринги

Демонстрирует высокую устойчивость к болезням, дает плоды до середины сентября. Хорошо растет в открытом грунте. Высота достигает 80 см.

Нуждается в подвязке, и еще надо обрезать лишние листья.

Помидоры вырастают большие и тяжелые по 200-300 г. Окрас малиновый, форма округлая и чуть сдавленная. На вкус сочные, сладкие, мясистые.

Подходят в свежие салаты и для закаток. Урожайность выше средней.