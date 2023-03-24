За питерского рэпера 10AGE взялась полиция: проверку проводят из-за Иисуса Христа

28-летнего москвича задело то, что 25-летний музыкант эксплуатирует образ Иисуса.

Полиция проверяет питерского рэпера 10AGE в связи с жалобой 28-летнего москвича, которому не понравилось, что музыкант эксплуатирует и копирует образ Иисуса Христа, сообщает 5-tv.ru.

Поводом стали 2 граффити в Москве возле метро Кутузовская и по улице Коштоянца. Полицейские осмотрели граффити и установили адрес проживания рэпера в Петербурге. Как уточняет издание, в данный момент проводится проверка.

Дмитрий Панов (настоящее имя 25-летнего артиста) свою карьеру хип-хоп-музыканта начал в 2018 году. С тех пор у звезды вышло множество синглов и один мини-альбом.

Панов родился в поселке Большая Ижора Ленобласти в многодетной семье, у него 3 младших брата и сестра. Он учился в музыкальной школе, по образованию звукорежиссер кино.

Парень ранее признавался, что его путь на сцену не был легким, но он верил в себя.