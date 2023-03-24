Выступления рок-группы ДДТ в Москве и Петербурге очередной раз перенесены на неопределенный срок

Концерты ДДТ должны были пройти 27 мая и 17 июня, но их перенесли на неопределенный срок, передает ТАСС.

Это уже не первый перенос выступлений группы. До этого концерты переносились несколько раз начиная с 2020 года.

На официальном сайте ДДТ опубликовано сообщение о том, что концерты не состоятся, а о новых датах зрителей оповестят, когда это станет возможным.

Билеты, которые были куплены на отмененные выступления, остаются действительными и по ним можно будет посетить выступление рок-группы, как только появится такая возможность, говорится в сообщении. Также, желающие могут вернуть деньги за билеты.