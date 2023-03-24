Макгрегор: вступление польской армии в конфликт на Украине станет катастрофой
Полковник Макгрегор назвал возможное вступление Польши в конфликт на Украине крайне опасным развитием событий.
Если ВСУ начнет нести серьезные поражения на поле боя, и польская армия войдет на украинскую территорию, чтобы оказать военную помощь, то это может привести к катастрофе, считает бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
Так он отреагировал на информацию, которая недавно прозвучала в СМИ, что при худшем развитии событий для Украины, Польша будет вынуждена вмешаться и пойти в контрнаступление.
Чем дольше все это продлится, тем больше появится возможности для глупых действий», — отметил офицер.
Опубликовано: Наталья Замечалова
-
Иван Ободов
Мичиган - первый штат за последние десятилетия, отменивший закон право на труд
Мичиган, давно известный как оплот организованного труда, в пятницу стал первым штатом за последние десятилетия, который отменил ограничивающий деятельность профсоюзов закон, известный как право на работу.Подробнее...
-
Иван Ободов
Помощник шерифа из Флориды Ориндж Майкл на аппарате жизнеобеспечения после серьезной черепно-мозговой травмы
После тренировки в спортзале в понедельник у заместителя шерифа округа Ориндж Майкла Милмерштадта возникла сильная головная боль, которая впоследствии была расценена как серьезная травма.Подробнее...
-
Иван Ободов
Избиратели-инвалиды Висконсина утверждают, что закон об открепительных удостоверениях не соблюдается
Избиратели-инвалиды утверждают, что местные руководители избирательных комиссий по всему штату Висконсин не соблюдают федеральный закон во время досрочного голосования в предвыборной гонке в Верховный суд штата.Подробнее...
-
-
-
-