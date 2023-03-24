Макгрегор: вступление польской армии в конфликт на Украине станет катастрофой

Полковник Макгрегор назвал возможное вступление Польши в конфликт на Украине крайне опасным развитием событий.

Если ВСУ начнет нести серьезные поражения на поле боя, и польская армия войдет на украинскую территорию, чтобы оказать военную помощь, то это может привести к катастрофе, считает бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Так он отреагировал на информацию, которая недавно прозвучала в СМИ, что при худшем развитии событий для Украины, Польша будет вынуждена вмешаться и пойти в контрнаступление.

Чем дольше все это продлится, тем больше появится возможности для глупых действий», — отметил офицер.