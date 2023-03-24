Огородница поделилась опытом высаживания огурцов «елочкой»

Огородница со стажем рассказала как и зачем она высаживает огурцы "елочкой". Объясняем, что за метод и каковы преимущества.

Высаживая огурцы на грядки привычным способом рядами, потом многие дачники сталкиваются с проблемой сбора урожая. Особенно если растения не подвязывались.

Саженцы разрастаются неимоверно, образуя непролазную чащу, из которой очень трудно извлекать плоды. Все тело исцарапаешь, руки чешутся по локоть.

Если подвязывать, ситуация будет получше, но при этом нужно соорудить шпалеру внушительных размеров.

Метод "елочки" гораздо удобнее, нужна всего одна опора, а сбор урожая превращается в удовольствие.

При посадке делается лунка диаметром минимум метр или два. В центр ставится металлическая или деревянная опора, погружается в землю на метр.

Почву надо взрыхлить и удобрить (ведро компоста и зола - 2 стакана).

По краям большой ямы делаются маленькие лунки для семян. По окружности располагаются примерно 10 штук. Между каждым семечком интервал в 30 см.

Они присыпаются землей и начинают прорастать. К верхней части трубы нужно приделать крючки или другие крепления, за которые будут цепляться веревки.

Другим концом их нужно зафиксировать на вбитых в землю колышках. Возле каждого семечка свой колышек. Когда пойдут ростки, плети надо направить вверх по веревкам.

Потом они уже сами поползут к верхушке опоры, образуя симпатичную "елочку". Когда урожай поспеет, собрать его не составит труда.