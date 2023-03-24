Байден во время визита в Оттаву перепутал Китай с Канадой

Выступая перед канадским парламентом, американский президент перепутал Китай с Канадой.

Парламентарии отреагировали на оговорку смехом и аплодисментами.

«Сегодня я аплодирую Китаю за то, что они выступили... Извините, я аплодирую Канаде», - произнес Джо Байден. Отметив при этом, что известно, что он думает о Китае.

Во время своего визита в Канаду американский президент обратился к канадским парламентариям с торжественной речью и встретился с премьером-министром страны Джастином Трюдо.