Байден во время визита в Оттаву перепутал Китай с Канадой
Выступая перед канадским парламентом, американский президент перепутал Китай с Канадой.
Парламентарии отреагировали на оговорку смехом и аплодисментами.
«Сегодня я аплодирую Китаю за то, что они выступили... Извините, я аплодирую Канаде», - произнес Джо Байден. Отметив при этом, что известно, что он думает о Китае.
Во время своего визита в Канаду американский президент обратился к канадским парламентариям с торжественной речью и встретился с премьером-министром страны Джастином Трюдо.
Опубликовано: Наталья Замечалова
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