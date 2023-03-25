Вучич потребовал от НАТО объяснений за бомбардировки Белграда в 1999 году

Президент Сербии Александр Вучич обратился к североатлантическому альянсу с требованием.

Сербский президент Александр Вучич обратился к НАТО и потребовал объяснить, кто дал право альянсу убивать сербов в 1999 году. Всего за период бомбардировок, по заявлению властей тогдашней Югославии, погибли 4 тысячи человек.

«Откуда у вас право убивать наших военных и полицейских, кто вам дал это право?!», - заявил Вучич.

Напомним, что в течении 78 дней в 1999 году международные силы наносили авиационные удары по городам Югославии. При этом стоит сказать, что Вучич не сказал, что и Сербия была не "белой и пушистой".

Так, сербы в июле 1995 года несколько дней подряд уничтожали населения городка Сребреница. Всего за период резни сербы убили более 8 тысяч человек.