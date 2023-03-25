Россиянину Черкасову, пытавшемуся устроиться на работу в МУС, предъявлено обвинение в США

Гражданину России, пытавшемуся проникнуть в Международный уголовный суд прошлым летом, в пятницу, 24 марта, было предъявлено обвинение в шпионаже.

37-летний Сергей Черкасов «работал нелегальным агентом российских спецслужб под бразильским псевдонимом Виктор Мюллер Феррейра», говорится в заявлении федеральной прокуратуры Вашингтона.

Согласно обвинительному заключению, он начал действовать под этим именем в Бразилии в 2010 году и построил себе «легенду» с вымышленной тетей, умершей матерью и редкими друзьями.

Пять лет спустя он подал заявку на регистрацию на это имя в университет, расположенный в Вашингтоне. После поступления в это учебное заведение он въехал в США в 2018 году по студенческой визе.

До 2020 года он жил под этим прикрытием, проводя исследования в области международных отношений, одновременно собирая «информацию об американцах, которую он передавал российским службам», уточняет служба прокурора Мэтью Грейвса.

Покинув США в мае 2020 года, он продолжал использовать свои контакты в университете для получения информации об американской внешней политике, добавил источник.

В апреле 2022 года он пытался поступить в качестве стажера в Международный уголовный суд (МУС), который находится в Гааге, Нидерланды, и расследует обвинения в военных преступлениях против России в Украине.

Голландские спецслужбы разоблачили его и отказали ему во въезде на голландскую землю. Отправленный обратно в Бразилию, он был арестован там за мошенничество и в июле приговорен к 15 годам тюремного заключения.

Согласно судебным документам, Москва добивалась его экстрадиции, обвиняя его в торговле наркотиками еще в 2011 и 2013 годах.