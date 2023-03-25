Полковник МакГрегор назвал вовлечение Польши в украинский конфликт очень опасным

Американский бывший полковник и советник Пентагона Дуглас МакГрегор высказался о конфликте в Украине.

Экс-полковник Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки и советник пентагона Дуглас МакГрегор высказался о конфликте на территории Украины. В частности, он затронул тему возможного втягивания в конфликт Польши.

По словам МакГрегора, если Польша решит стать еще одной страной, ведущей боевые действия в Украине, то это будет иметь ужасные последствия. Такое решение Варшавы МакГрегор называет очень глупым.

"Я считаю, что это крайне опасное решение. Чем дольше будет продолжаться все это, тем больше будет возникать возможностей для глупых действий", - говорится в заявлении МакГрегора.

Отметим, что в самих Соединенных Штатах уже звучали призыву к тому, чтобы Украина была де-факто разделена между Польшей и Россией. Говорилось о том, что Россия заберет себе территории до Днепра, а Польша - западные земли.