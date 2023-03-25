Flightradar: Британский самолет-разведчик пролетел у берегов Крыма

Разведывательный самолет Королевских ВВС Великобритании находился в Черном море.

Интернет-ресурс Flightradar зафиксировал самолет Военно-воздушных сил Великобритании в районе Черного моря. Известно, что в 17:30 по Минскому времени самолет Boeing RC-135W в сопровождении двух британских истребителей Eurofighter Typhoon пролетел неподалеку от Румынии.

После этого он взял курс на восток, пролетов над акваторией Черного моря. Британский разведывательный самолет пролетел примерно в сотне километров от Крымского полуострова.

Напомним, что ранее уже произошел инцидент с участием западного летательного аппарата, который встретился с российским истребителем над Черным морем. В результате американский беспилотник был уничтожен и потоплен.