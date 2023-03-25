Al Hadath: Исламисты выпустили девять ракет по базе США в Сирии

Исламистские формирования атакую американскую военную базу на территории Сирии.

Российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath сообщает об очередной атаке исламистских шиитских формирований на военную базу Соединенных Штатов Америки в Сирии.

Отсечается, что в ночь с 24 на 25 марта исламисты атаковали базу американской армии расположенной вблизи газового поля Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, выпустив по ней как минимум девять ракет.

Эта атака стала уже второй за последние несколько дней. В прошлый раз сообщалось о гибели одного бойца американской армии и о ранениях у нескольких других. В ответ Соединенные Штаты в ту же ночь обстреляли несколько объектов противника.