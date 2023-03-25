В Германии юристы стали на сторону школьников, которые намерено ходят в школу в спортивных штанах

По мнению юристов, запрет средней школы Вермельскирхена на ношение спортивных штанов учащимися несостоятелен с юридической точки зрения.

«Нет оснований для индивидуального запрета. Правовая ситуация довольно ясна», — сказал профессор Хиннерк Виссманн, преподаватель Университета Мюнстера в комментарии для Немецкого агентства печати.

Ранее сообщалось, что ряд школ в Германии попытался запретить ношение спортивной одежды учениками, как нарушение принятого дресс-кода. Запрет касается спортивных штанов и одежды с принтами, популяризирующими расизм и сексизм.

Так на минувшей неделе в школе Вермельскирхена возник конфликт между администрацией и родителями после того, как одетых в спортивные штаны школьников отправили переодеваться прямо с уроков.

По мнению юристов, закон Северного Рейна-Вестфалии о школах оставляет мало места для маневра в этом отношении.

«Школьная конференция может дать рекомендацию по вопросам дресс-кода, но не более того», - отметил эксперт dpa.

Соответственно, ношение спортивных штанов не может считаться нарушением служебных обязанностей, оправдывающим исключение из класса. Это подрывает право на образование, сказал Виссманн.