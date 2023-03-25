Какая-то мразь это сделала: отец Жанны Фриске возмущен, что его внуку Платону сказали, будто его бабушка умерла

Владимир Фриске пожаловался, что много лет не видел своего внука Платона и обвиняет в этом отца ребенка Дмитрия Шепелева.

Отец покойной Жанны Фриске Владимир не видел своего внука Платона много лет. Через пару недель мальчику уже исполнится 10 лет. По словам Владимира Фриске, этому препятствует отец ребенка, телеведущий Дмитрий Шепелев, сообщает СтарХит.

Тем не менее, Владимир Борисович надеется, что когда-нибудь они все-таки встретятся в внуком - когда мальчик подрастет и не будет находиться под давлением папы.

Я бы давно с ним разобрался, если бы не Платон. Но у меня там внук живет. Остается лишь ждать. Должно время пройти, чтобы Платон вырос. Но в этой жизни все имеет начало и конец. У каждой палки - два конца. Закон бумеранга тоже никто не отменял, — поделился своими переживаниями Фриске.

По решению суда дедушке положены встречи с внуком, но, по словам Фриске, Дмитрия Шепелева это не волнует.

Судебные приставы работать не хотят. В прошлом августе прислали письмо, что мы имеем право видеться с внуком раз в месяц в субботу. Полтора часа. И пишут, что встречи должны происходить в Раубичах в Беларуси. Я съездил один раз, но Шепелева там не оказалось.

Владимир Борисович подчеркнул, что Дмитрий остается в Москве, что можно даже проследить по его фото в социальных сетях.

Говорит одно, а делает другое. В Раубичи меня посылали в период пандемии. А сейчас пришла новая бумага от приставов, — отметил Владимир Борисович.

Мужчину беспокоит, что Шепелев сейчас настраивает сына против семьи Фриске, распространяя нелестные слухи.