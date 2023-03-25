Ольга Кормухина рассказала, почему она постоянно молится за Аллу Пугачеву

Певица заявила, что они с Примадонной любят друг друга и с уважением друг к другу относятся.

Долгие годы гуляют слухи, будто Алла Пугачева не на шутку враждует с Ольгой Кормухиной. Якобы Примадонна увидела в талантливой певице конкурентку и решила ее выдавить со сцены. Так ли это на самом деле? Ответ на этот вопрос попытался найти СтарХит.

Сегодня Кормухина ратует за победу РФ на СВО. Она восемь лет ездит в Донбасс, чтобы помочь местным жителям, которым приходится начинать жизнь с нуля, собирает помощь и для военных.

А Алла Пугачева, как известно, не приняла спецоперацию на Украине, и вместе с семьей перебралась в Израиль.

Кормухина в программе «Так сказать» для Первого российского канала пояснила Екатерине Стриженовой:

С Аллой Борисовной у нас особые и честные отношения, мне они очень нравятся. Все, что говорят, - это брехня. Мы друг друга любим, с уважением друг к другу относимся. На публике человек не то, что внутри. Я знаю, чувствую Аллу, она также знает, что я ее чувствую и люблю.

О талантах Пугачевой ее коллега может говорить бесконечно. Алла Борисовна действительно сделала многое для российского шоу-бизнеса. Однако ее поступки общественность несколько шокируют. Но у Кормухиной на это свой взгляд:

Когда у меня спрашивают про отъезд Пугачевой, отвечаю: «Я за нее молюсь. Постоянно». Потому не побежала осуждать ее в хоре и никогда этого не сделаю. Вы займите то место, и пройдите тот путь - я посмотрю, как вы себя поведете.

Певица уверена, что о художнике может судить лишь художник, который лично прошел этот путь. Она порекомендовала не приписывать другому человеку ожидаемого поведения. Все мы разные, и каждый делает свой выбор.