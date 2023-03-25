Племенная корова продана с аукциона за 89 000 евро

Несмотря на высокие затраты на сельское хозяйство и более низкие цены на молоко, племенной скот по-прежнему пользуется большим спросом.

Это стало ясно на первом совмещенном живом и онлайн-аукционе племенной ассоциации RinderAllianz в Карове (Ludwigslust-Parchim), сообщила в субботу Немецкому агентству печати управляющий директор Сабина Крюгер.

Все 47 представленных телят были проданы в переполненном аукционном зале в пятницу вечером.

Средняя цена за животное составила 10 427 евро, а самая высокая цена на молодую телку Рози из Деделоу (Укермарк) составила 89 000 евро. Максимальная цена еанее здесь составляла 70 000 евро.

Всего в аукционе приняли участие около 2500 участников торгов со всей Европы, из которых только 2000 были потенциальными покупателями через Интернет.